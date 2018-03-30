Інформація про дискваліфікацію «Олімпіка» U-19 та U-21 – чиста маячня, - президент клубу
13:56, 30 березня 2018Футбол
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Керівник донецької команди прокоментував рішення КДК ФФУ.
Гельзін категорично спростував інформацію про нібито прийняті рішення КДК ФФУ / football.ua
Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін прокоментував інформацію про можливу дискваліфікацію молодіжних команд за участь в матчах з фіксованим результатом.
«Які можуть бути коментарі? На адресу клубу жодного рішення не приходило, - зазначив керівник клубу в інтерв'ю Tribuna.com.
Про що можна говорити? Про те, що один іноземний фахівець (Франческо Бублик) піариться на нашому клубі? Ця інформація – чиста маячня! Ніякого офіційного рішення по цій справі немає. Тут нема чого коментувати.
Це безпідставні звинувачення, з метою попіаритися перед завершенням контракту», – сказав Гельзін.
Раніше повідомлялося про нібито дискваліфікації молодіжних команд донецького клубу про грошовому штраф, який був присуджений ФК "Олімпік".
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