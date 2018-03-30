Інформація про дискваліфікацію «Олімпіка» U-19 та U-21 – чиста маячня, - президент клубу

Керівник донецької команди прокоментував рішення КДК ФФУ.

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін прокоментував інформацію про можливу дискваліфікацію молодіжних команд за участь в матчах з фіксованим результатом.

«Які можуть бути коментарі? На адресу клубу жодного рішення не приходило, - зазначив керівник клубу в інтерв'ю Tribuna.com.

Про що можна говорити? Про те, що один іноземний фахівець (Франческо Бублик) піариться на нашому клубі? Ця інформація – чиста маячня! Ніякого офіційного рішення по цій справі немає. Тут нема чого коментувати.

Це безпідставні звинувачення, з метою попіаритися перед завершенням контракту», – сказав Гельзін.

Раніше повідомлялося про нібито дискваліфікації молодіжних команд донецького клубу про грошовому штраф, який був присуджений ФК "Олімпік".