Інформація про дискваліфікацію «Олімпіка» U-19 та U-21 – чиста маячня, - президент клубу

13:56, 30 березня 2018
Футбол
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Гельзін вважає неприпустимим загрози фанатів "Динамо" на адресу свого клубу / football.ua

«Які можуть бути коментарі? На адресу клубу жодного рішення не приходило, - зазначив керівник клубу в інтерв'ю Tribuna.com.

Про що можна говорити? Про те, що один іноземний фахівець (Франческо Бублик) піариться на нашому клубі? Ця інформація – чиста маячня! Ніякого офіційного рішення по цій справі немає. Тут нема чого коментувати.

Це безпідставні звинувачення, з метою попіаритися перед завершенням контракту», – сказав Гельзін.

Раніше повідомлялося про нібито дискваліфікації молодіжних команд донецького клубу про грошовому штраф, який був присуджений ФК "Олімпік".

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Теги: #Олімпік УПЛ