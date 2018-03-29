Гравці збірної Бразилії приєдналися до "Шахтаря"

12:39, 29 березня 2018
Футбол
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Фред і Тайсон взяли участь у розгромі збірної Росії (3:0) / shakhtar.com

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, що Тайсон і Фред взяли участь у розгромі збірної Росії з рахунком 3:0, а Ісмаїлі, який отримав дебютний виклик до збірної, так і не зіграв за "селесао".

З сьогоднішнього дня всі три гравця приступлять до підготовки до матчу з "Зорею", який відбудеться у неділю, 1 квітня.

Також у розташування донеччан повернулися Олександр Зубков, Віктор Коваленко, які захищали кольори молодіжної збірної України.

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Теги: #Шахтар Донецьк#Тайсон#Фред#Ісмаїлі