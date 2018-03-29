Гравці збірної Бразилії приєдналися до "Шахтаря"

Після розгрому збірної Росії з рахунком 3:0 бразильці готуються з "Шахтарем" до матчу з "Зорею".

Тріо представників "Шахтаря" у збірній Бразилії - Ісмаїлі, Тайсон та Фред - повернулися в розташування донецької команди.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, що Тайсон і Фред взяли участь у розгромі збірної Росії з рахунком 3:0, а Ісмаїлі, який отримав дебютний виклик до збірної, так і не зіграв за "селесао".

З сьогоднішнього дня всі три гравця приступлять до підготовки до матчу з "Зорею", який відбудеться у неділю, 1 квітня.

Також у розташування донеччан повернулися Олександр Зубков, Віктор Коваленко, які захищали кольори молодіжної збірної України.