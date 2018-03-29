Керівництво ФФУ має подати у відставку після "технаря" U-17 - експерт

Технічна поразка збірної України стала принизливою для всієї країни ганьбою і результатом непрофесіоналізму і колективної безвідповідальності.

Керівництво Федерації футболу України має понести відповідальність за недбалість, в результаті якого збірна України U-17 була покарана технічною поразкою в матчі з Сербією і позбавлена путівки у фінальну частину чемпіонату Європи.

Про це пише журналіст Тарас Савчук на footclub.com.ua.

"В Японії, з командою якої у вівторок зіграла збірна України, подібного роду ганьба цілком могла би стати причиною для харакірі. А в Саудівській Аравії, чиї футболісти геройськи не програли українцям у п'ятницю, така помилка напевно коштувала б винуватцям якщо не свободи, то як мінімум посади, з тривалою поразкою в правах. А в цивілізованій футбольній Європі у відставку подають і після куди менших конфузів", - вважає експерт.

Журналіст зазначає, що в першу чергу повинні понести відповідальність президент ФФУ Андрій Павелко та голова Комітету збірних команд ФФУ Мирон Маркевич. За інформацією експерта, незабаром пост спортивного директора збірних України може покинути Євген Красніков.

Нагадаємо, збірна України U-17 була покарана технічною поразкою в матчі з Сербією з-за участі відразу двох футболістів, які не мали права виходити на поле через перебір попереджень.

Раніше адміністратори "молодіжки" забули оформити британську візу для футболіста "Динамо" Миколи Шапаренко для участі в ключовому матчі своєї кваліфікації зі збірною Англії. Віза була оформлена в останній момент, а динамівець став у підсумку автором єдиного гола у ворота англійців.