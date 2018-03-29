Шевченко назвав дати наступних матчів збірної України

Наступний тренувальний збір національної команди розпочнеться 23 травня.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що команда проведе ще один збір, в рамках якого зіграє два матчі.

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"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них - з учасником чемпіонату світу. З ким саме, скажу лише після підписання контракту. За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий - 2 червня", - сказав Шевченко в коментарі сайту "Команда №1".

Нагадаємо, під час березневого збору національна команда зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) і обіграла Японію (2:1).