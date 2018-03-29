Шевченко назвав дати наступних матчів збірної України

11:22, 29 березня 2018
Футбол
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Шевченко особисто бути присутнім на фіналі Кубка України / zbirna.com

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"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них - з учасником чемпіонату світу. З ким саме, скажу лише після підписання контракту. За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий - 2 червня", - сказав Шевченко в коментарі сайту "Команда №1".

Нагадаємо, під час березневого збору національна команда зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) і обіграла Японію (2:1).

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Теги: #Андрій Шевченко#збірна України з футболу