УЄФА зарахував збірній України U-17 технічну поразку в матчі із Сербією й позбавив команду путівки на Євро

Українці позбавлені путівки до фінального турніру.

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив рішення контрольно-дисциплінарного органу щодо результату матчу збірної України U-17 в еліт-раунді відбору до Євро-2018.

Українській команді зараховано технічну поразку (0:3) у грі із Сербією через те, що в її складі на поле вийшли Микола Ярош і Роман Бодня, які в попередніх двох зустрічах кваліфікації, зі збірними Ірландії та Іспанії, отримали жовті картки, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Дискваліфікація футболістів (одна гра) залишилася в силі. ФФУ оштрафовано на 2 000 євро.

Читайте такожЮнацька збірна України (U-17) потрапила у фінальний турнір ЄвроНагадаємо, що матч Сербія — Україна закінчився перемогою підопічних Олега Кузнецова з рахунком 2:1.

Таким чином, на рахунку збірної України залишилось 2 очки в підсумковій таблиці змагань Еліт-раунду й команда не потрапила до фіналу Євро-2018.