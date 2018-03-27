"Шахтар" запропонував Фонсеці новий контракт
11:00, 27 березня 2018Футбол
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Наставник "гірників" ще не прийняв рішення про те, де продовжить кар'єру.
Паулу Фонсека / REUTERS
Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека повідомив, що донецький клуб запропонував йому продовжити угоду.
Про це інформує Desporto.
"Шахтар" уже запропонував мені продовжити контракт, ми ведемо переговори. Я поки не вирішив: залишатися мені чи йти. Були й інші пропозиції, але тепер я маю обміркувати, що краще для моєї кар'єри", – сказав Фонсека.
Зазначимо, що угода між Паулу Фонсекою і "Шахтарем" закінчується найближчим літом.
Раніше повідомлялося, що на Фонсеку претендує ряд клубів Англії, і він не поспішає продовжувати відносини з "Шахтарем".
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