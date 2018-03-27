"Шахтар" запропонував Фонсеці новий контракт

Наставник "гірників" ще не прийняв рішення про те, де продовжить кар'єру.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека повідомив, що донецький клуб запропонував йому продовжити угоду.

Про це інформує Desporto.

"Шахтар" уже запропонував мені продовжити контракт, ми ведемо переговори. Я поки не вирішив: залишатися мені чи йти. Були й інші пропозиції, але тепер я маю обміркувати, що краще для моєї кар'єри", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що угода між Паулу Фонсекою і "Шахтарем" закінчується найближчим літом.

Раніше повідомлялося, що на Фонсеку претендує ряд клубів Англії, і він не поспішає продовжувати відносини з "Шахтарем".