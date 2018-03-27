"Шахтар" запропонував Фонсеці новий контракт

11:00, 27 березня 2018
Футбол
388
Паулу Фонсека: ""Шахтар" буде грати у свій футбол" / REUTERS

Про це інформує Desporto.

"Шахтар" уже запропонував мені продовжити контракт, ми ведемо переговори. Я поки не вирішив: залишатися мені чи йти. Були й інші пропозиції, але тепер я маю обміркувати, що краще для моєї кар'єри", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що угода між Паулу Фонсекою і "Шахтарем" закінчується найближчим літом.

Раніше повідомлялося, що на Фонсеку претендує ряд клубів Англії, і він не поспішає продовжувати відносини з "Шахтарем".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Шахтар Донецьк#Паулу Фонсека