Натуралізований в Польщі футболіст Романчук: я більше не повернуся в Україну

Колишній український футболіст дав відверте інтерв'ю авторитетному польському спортивному ЗМІ.

26-річний хавбек «Ягеллонії» Тарас Романчук, який нещодавно отримав польське громадянство, після чого отримав виклик у збірну Польщі, прокоментував своє рішення.

Гравець, зокрема, зізнався, що більше не повернеться до України, повідомляє Sport.ua з посиланням на Przeglad Sportowy

«Про мене часто кажуть у негативному світлі. Багато хто називає мене зрадником. Згідно з українськими законами, я не маю права мати подвійне громадянство, тому мені довелося зробити свій вибір. Протягом кількох років я жив у Польщі і відчуваю себе тут чудово. Важливо, що батьки, дружина і брат підтримують мене.

Українські ЗМІ часто переводять мої інтерв'ю, які я дав у Польщі, спотворюючи при цьому мої слова. Потім про мене з'являються неприємні коментарі.

У роздягальні "Ягеллонії" колеги часто жартують наді мною, що я «фарбований лис». Я розумію, що деякі всерйоз вважають мене таким. Думки людей розділилися. Деякі цінують мене, так як добре знають мою історію і щасливі, що я буду виступати за збірну Польщі. Іншим це не подобається, напевно, вони хотіли б, щоб за неї виступали лише корінні поляки. Я не ображаюся на таких людей, кожен має право на власну думку. Моє завдання – покращувати гру і ставати все краще і краще.

Хто знає, якби кілька років тому я отримав шанс в Україні, то сьогодні я успішно грав би в одному з місцевих клубів і в національній команді. Тим не менш, я більше не повернуся в Україну. Цей етап мого життя давно пройшов. Тепер Польща та "Ягеллонія" можуть на мене розраховувати», - сказав Романчук.