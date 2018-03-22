Легендарний спринтер Болт у п'ятницю проведе тренування з "Боруссією"

13:39, 22 березня 2018
Футбол
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Усейн Болт хоче пробитися до складу "Боруссії" / eurosport

Тренування дортмундців відбудеться у п'ятницю, 23 березня. У своєму Twitter Болт розмістив своє фото у формі "Боруссії" і написав: "BVB, готуйтеся до п'ятниці".

У свою чергу, дортмундці підтвердили участь Болта в тренуванні, яке буде відкритим.

Раніше повідомлялося, що Усейн Болт увійде в футбольну збірну світу, яка 10 червня в Манчестері візьме участь у благодійному заході Soccer Aid.

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Теги: #Боруссія Дортмунд#Усейн Болт