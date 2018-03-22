Легендарний спринтер Болт у п'ятницю проведе тренування з "Боруссією"

Ямайський легкоатлет покаже футболістам, як швидко бігати.

Легендарний ямайський легкоатлет, восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт проведе спільне тренування з футболістами дортмундської "Боруссії".

Тренування дортмундців відбудеться у п'ятницю, 23 березня. У своєму Twitter Болт розмістив своє фото у формі "Боруссії" і написав: "BVB, готуйтеся до п'ятниці".

У свою чергу, дортмундці підтвердили участь Болта в тренуванні, яке буде відкритим.

Раніше повідомлялося, що Усейн Болт увійде в футбольну збірну світу, яка 10 червня в Манчестері візьме участь у благодійному заході Soccer Aid.