Легендарний спринтер Болт у п'ятницю проведе тренування з "Боруссією"
13:39, 22 березня 2018Футбол
612
Ямайський легкоатлет покаже футболістам, як швидко бігати.
Усейн Болт проведе тренування у "Боруссії" / eurosport
Легендарний ямайський легкоатлет, восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт проведе спільне тренування з футболістами дортмундської "Боруссії".
Тренування дортмундців відбудеться у п'ятницю, 23 березня. У своєму Twitter Болт розмістив своє фото у формі "Боруссії" і написав: "BVB, готуйтеся до п'ятниці".
BVB, get ready for Friday. #BVBOLT#NewLevels@bvb09@pumafootballpic.twitter.com/rO1jNPLtrA— Усейн St. Leo Bolt (@usainbolt) March 21, 2018
У свою чергу, дортмундці підтвердили участь Болта в тренуванні, яке буде відкритим.
Раніше повідомлялося, що Усейн Болт увійде в футбольну збірну світу, яка 10 червня в Манчестері візьме участь у благодійному заході Soccer Aid.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter