15 березня УЄФА почне прийом заявок на квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві

Процес прийому заявок триватиме лише тиждень.

Завтра, о 15:00 за київським часом почнеться прийом заявок на квитки на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде в Києві 26 травня.

Заявки будуть прийматися протягом тижня, до 22 березня, на офіційному сайті УЄФА.

Як повідомляє uefa.com найбільша частина квитків буде виділена вболівальникам двох команд-фіналістів.

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Приміром, на фінал Ліги чемпіонів минулого сезону, який проходив в Кардіффі (Уельс), клуби-фіналісти "Реал" і "Ювентус" отримали по 18 тисяч квитків. Крім того, ще близько 25 тисяч місць будуть виділені спонсорам, запрошеним гостям, федераціям країн - так званій Сім'ї УЄФА.

Загалом у вільний продаж надійдуть лише 5-7 тисяч квитків. Якщо попит на квитки перевищить пропозицію, то буде проведена лотерея, участь у якій візьмуть усі коректно подані заявки. Черговість подачі заявок в рамках зазначеного строку значення не має.

Одна людина може подати заявку не більше ніж на два квитки. До 6 квітня користувачі, які подали заявки, будуть проінформовані про долю своїх заявок за допомогою електронної пошти. Використовуючи вибране раніше ім'я користувача, претенденти на квитки також зможуть у будь-який момент перевірити статус своєї заявки на квитковому порталі.

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Ціни на квитки будуть оприлюднені 15 березня - в день початку прийому заявок.

Вартість квитків залежатиме і від обраного сектора. У разі, якщо вболівальнику не дісталося місця в обраному секторі, йому запропонують квитки в інших секторах, дорожче або дешевше за ціною.

При реєстрації на сайті УЄФА і заповненні заявки необхідно буде залишити номер банківської картки, з якої потім автоматично спишуть кошти на квиток.

Квитки будуть доставлені покупцям не пізніше початку травня.

УЄФА також закликає всіх футбольних вболівальників утриматися від придбання квитків або пакетів корпоративного прийому у нелегальних продавців, через нелегальні агентства або сайти. Такі квитки можуть виявитися підробленими або недійсними. Їхнім власникам буде відмовлено у вході на стадіон.