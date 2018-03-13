"Рома" є фаворитом у букмекерів у матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" - "Шахтар", в якому більше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у римського клубу.

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають "Рому" фаворитом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Ставки на перемогу римлян приймаються з середнім коефіцієнтом 1,66 до 1, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer. Портал зібрав дані понад 20 провідних світових букмекерських контор. Читайте такожМатч "Рома" - "Шахтар": де дивитися У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,17 до 1, а на перемогу "Шахтаря" - 5,04 до 1. Найбільш вигідний коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" - у компанії Pinnacle (5,33). На "Рому" вигідніше ставити в компанії 1xBet - коефіцієнт 1,71 до 1. Як повідомляв УНІАН, матч "Рома" - "Шахтар" розпочнеться о 21.45 за київським часом.

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