"Динамо" з мінімальним рахунком переграло "Верес" у Прем'єр-лізі
21:34, 11 березня 2018Футбол
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На старті зустрічі вирішальний гол провів Мораєс.
"Динамо" - "Верес" / facebook.com/fcdynamoua
В Києві на НСК "Олімпійський" завершився останній матч 23-го туру УПЛ «Динамо» - «Верес». Кияни здобули непросту перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Єдиний гол у матчі був забитий вже на старті - на 14-й хвилині Жуніор Мораєс відправив м'яч у порожні ворота після хорошого пасу Артема Бесєдіна.
Зазначимо, що Денис Гармаш, вилучений у недавньому поэдинку з "Лаціо", і Євген Хачеріді не потрапили до заявки «Динамо» на матч.
Таким чином, "Динамо" зуміло взяти реванш у "Вереса" за поразку двотижневої давнини у Львові (1:3).
Кияни набрали 48 очок - відставання від "Шахтаря" як і раніше становить 6 очок.
"Верес" після поразки в Києві опустився на 6-е місце в таблиці, пропустивши вперед "Маріуполь".
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