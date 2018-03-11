"Динамо" з мінімальним рахунком переграло "Верес" у Прем'єр-лізі

На старті зустрічі вирішальний гол провів Мораєс.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився останній матч 23-го туру УПЛ «Динамо» - «Верес». Кияни здобули непросту перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Єдиний гол у матчі був забитий вже на старті - на 14-й хвилині Жуніор Мораєс відправив м'яч у порожні ворота після хорошого пасу Артема Бесєдіна.

Зазначимо, що Денис Гармаш, вилучений у недавньому поэдинку з "Лаціо", і Євген Хачеріді не потрапили до заявки «Динамо» на матч.

Таким чином, "Динамо" зуміло взяти реванш у "Вереса" за поразку двотижневої давнини у Львові (1:3).

Кияни набрали 48 очок - відставання від "Шахтаря" як і раніше становить 6 очок.

"Верес" після поразки в Києві опустився на 6-е місце в таблиці, пропустивши вперед "Маріуполь".