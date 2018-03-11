"Динамо" з мінімальним рахунком переграло "Верес" у Прем'єр-лізі

21:34, 11 березня 2018
Футбол
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"Динамо" - "Верес" / facebook.com/fcdynamoua

Єдиний гол у матчі був забитий вже на старті - на 14-й хвилині Жуніор Мораєс відправив м'яч у порожні ворота після хорошого пасу Артема Бесєдіна.

Зазначимо, що Денис Гармаш, вилучений у недавньому поэдинку з "Лаціо", і Євген Хачеріді не потрапили до заявки «Динамо» на матч.

Таким чином, "Динамо" зуміло взяти реванш у "Вереса" за поразку двотижневої давнини у Львові (1:3).

Кияни набрали 48 очок - відставання від "Шахтаря" як і раніше становить 6 очок.

"Верес" після поразки в Києві опустився на 6-е місце в таблиці, пропустивши вперед "Маріуполь".

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Теги: #УПЛ-2017/18