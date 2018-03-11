"Маріуполь" і "Зоря" не забили голів в очному поєдинку 23-го туру УПЛ

Команди поділили очки в нічийному поєдинку з мінімумом гольових моментів.

У Маріуполі відбувся матч 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" і "Зоря" зіграли внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жодна з команд не награла на забитий м'яч. Лише в першому таймі трохи ближче до успіху була "Зоря". Однак Громов головою пробив поруч з ціллю, а на 45-й хвилині Худжамов зумів парирувати 11-метровий, який отримала "Зоря" - з "точки" не забив Юрі.

Таким чином, "Зоря" набрала 34 очки, а "Маріуполь" - 33 бали. Нагадаємо, команди ведуть боротьбу за потрапляння в єврокубки.