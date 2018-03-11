Арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде 44-річний іспанець Мальєнко
16:15, 11 березня 2018Футбол
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У цьому сезоні він вже проводив поєдинок за участю "Шахтаря".
Іспанець Мальєнко обслуговуватиме матч "Рома" - "Шахтар" / ALCHETRON
Іспанський рефері Альберто Ундіано Мальєнко призначений головним арбітром матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» – «Шахтар». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Помічниками Мальєнко будуть Роберто Алонсо і Хуан Юсте. Додаткові асистенти – Хуан Мартінес Мунуера і Хосе Санчес. Четвертий арбітр – Рауль Кабанеро.
У поточному сезоні 44-річний Мальєнко вже працював на матчі «Шахтаря», коли донецький клуб грав у гостях у «Фейєноорда» на груповому етапі Ліги чемпіонів. У тій зустрічі гірники перемогли - 2:1, а іспанський арбітр вилучив захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького.
Також в 2015 році Мальєнко обслуговував матчі «Дніпро» – Брюгге» (1:0) і «Шахтар» – «Баварія» (0:0).
Нагадаємо, матч «Рома» – «Шахтар» відбудеться у вівторок, 13 березня. У першому поєдинку український клуб здобув перемогу - 2:1.
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