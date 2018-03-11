Арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде 44-річний іспанець Мальєнко

У цьому сезоні він вже проводив поєдинок за участю "Шахтаря".

Іспанський рефері Альберто Ундіано Мальєнко призначений головним арбітром матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» – «Шахтар». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Помічниками Мальєнко будуть Роберто Алонсо і Хуан Юсте. Додаткові асистенти – Хуан Мартінес Мунуера і Хосе Санчес. Четвертий арбітр – Рауль Кабанеро.

У поточному сезоні 44-річний Мальєнко вже працював на матчі «Шахтаря», коли донецький клуб грав у гостях у «Фейєноорда» на груповому етапі Ліги чемпіонів. У тій зустрічі гірники перемогли - 2:1, а іспанський арбітр вилучив захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького.

Також в 2015 році Мальєнко обслуговував матчі «Дніпро» – Брюгге» (1:0) і «Шахтар» – «Баварія» (0:0).

Нагадаємо, матч «Рома» – «Шахтар» відбудеться у вівторок, 13 березня. У першому поєдинку український клуб здобув перемогу - 2:1.