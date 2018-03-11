"Олімпік" у Львові розгромив "Карпати" у матчі УПЛ

15:59, 11 березня 2018
Футбол
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"Олімпік" розгромив "Карпати" / olimpic.com.ua

Найважливіший з точки зору результату епізод першого тайму трапився буквально перед перервою. Кісіль увірвався у штрафний майданчик господарів і був збитий суперником. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Станіслав Біленький.

На 63-й хвилині нападник "Карпат" Леонід Акулінін отримав другу жовту картку за фол в центрі поля і був вилучений з поля. "Олімпік" скористався чисельною перевагою і забив другий гол на 84-й хвилині - Щедрий викотив м'яч на порожні ворота Геннадію Пасичу, і той не схибив.

Вже в компенсований час гості добили деморалізованого опонента - гол забив Шедрий.

Перемога - 3:0 - дозволила "Олімпіку" набрати 31 очко. Донеччани комфортно почувають себе на 7-му місці, а на "Карпати" (11-е місце) чекає важка боротьба за виживання в дивізіоні найсильніших.

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Теги: #УПЛ-2017/18