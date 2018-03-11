"Олімпік" у Львові розгромив "Карпати" у матчі УПЛ

Львівська команда закінчувала матч удесятьох.

У Львові завершився поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали донецький "Олімпік". Гості здобули перемогу з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найважливіший з точки зору результату епізод першого тайму трапився буквально перед перервою. Кісіль увірвався у штрафний майданчик господарів і був збитий суперником. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Станіслав Біленький.

На 63-й хвилині нападник "Карпат" Леонід Акулінін отримав другу жовту картку за фол в центрі поля і був вилучений з поля. "Олімпік" скористався чисельною перевагою і забив другий гол на 84-й хвилині - Щедрий викотив м'яч на порожні ворота Геннадію Пасичу, і той не схибив.

Вже в компенсований час гості добили деморалізованого опонента - гол забив Шедрий.

Перемога - 3:0 - дозволила "Олімпіку" набрати 31 очко. Донеччани комфортно почувають себе на 7-му місці, а на "Карпати" (11-е місце) чекає важка боротьба за виживання в дивізіоні найсильніших.