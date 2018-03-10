"Олександрія" та "Чорноморець" не забили один одному голів у матчі УПЛ

Гра завершилася нульовою нічиєю.

В Олександрії завершився матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала одеський "Чорноморець" і звела матч внічию.

Гра завершилась з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте також"Чорноморець" і "Карпати" зіграли в нульову нічию в УПЛ (відео)Єдиний епізод у цьому матчі, який заслуговує уваги, стався на 73-й хвилині, коли Артем Сітало з "Олександрії" отримав червону картку. Сітало в боротьбі за м'яч грубо зіграв проти Бамба.

Таким чином, "Олександрія" набрала 24 очок і закріпилася на 2-м місці у другій 6-ці УПЛ. У "Чорноморця" тепер 19 балів і команда ділить передостаннє 5-е місце з "Зіркою" з Кропивницького та львівськими "Карпатами".