"Шальке" з українцем Коноплянкою у складі обіграв "Майнц" в матчі Бундесліги

Команда з Гельзенкірхена закріпилася на 2-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

У Німеччині відбувся стартовий матч 26-го туру німецької Бундесліги, в якому "Майнц" приймав "Шальке-04" з Гельзенкірхена і поступився.

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний і дуже красивий гол у цьому матчі на 55-й хвилині забив Даніель Каліджиурі. Сольний прохід по центру хавбек "Шальке" завершив обвідним ударом з-за меж штрафного.

Українець Євген Коноплянка вийшов на поле на заміну на 50-й хвилині гри, але нічим особливим за майже цілий тайм не запам'ятався. Гравець практично не торкався м'яча протягом матчу. Лише в доданий арбітром час він заробив для своєї команди кутовий, дозволивши тим самим, трохи потягнути час.

Таким чином, "Шальке" набрав 46 очок в 26 матчах і вже на 4 бали відірвався від дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка, у якоїй матч в запасі. "Майнц" залишився на 16-му місці в турнірній таблиці з 25 очками.

Лідирує, як і раніше мюнхенська "Баварія", на рахунку якої в 25 матчах 63 бали.