"Шахтар" хотів перенести матч УПЛ з "Ворсклою" у Харків через стан поля, але отримав відмову

Гра відбудеться у Полтаві на вимогу УПЛ.

Начальник ФК "Шахтар" (Донецьк) Віталій Хливнюк прокоментував ситуацію з матчем 23-го туру чемпіонату України між "Ворсклою" і донецьким клубом.

Зокрема, він заявив в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", що клуб пропонував "Ворсклі" перенести зустріч в Харків, але полтавчани відмовилися.

Прем'єр-ліга затвердила проведення матчу на стадіоні "Ворскла" і Хлтивнюк вважає, що відповідальність за якість гри тепер лежить саме на керівництві УПЛ.

Читайте такожСьогодні розпочинається другий етап чемпіонату України по футболу«Ми звернулися в полтавський клуб, щоб перенести матч до Харкова, але отримали відмову. Але тут відповідальність УПЛ, що матч пройде на неякісному полі, передумови для переносу були. Матч потрібно зіграти на якісному полі. Про яку якість гри можна говорити — побачите самі вже в першому таймі», — розповів Хливнюк в коментарі телеканалу Футбол 1.

«УПЛ повинна контролювати ці питання. Якщо в Іспанії навіть колір газону контролюють, то нам є куди рости. Я вважаю, що дане поле не дозволяє демонструвати якісну гру».

«Потрібно було діяти відразу після матчу з Чорноморцем. Але цього не сталося. Є рішення проводити цей матч у Полтаві, значить будемо грати».

Як повідомляв УНІАН, матч "Ворскла" — "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:00.