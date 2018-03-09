Наставник "Динамо" Хацкевич: Гармаш повинен розібратися в собі

Денис Гармаш пропустить поєдинок з "Лаціо".

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Лаціо", в якому його команда здобула виїзну нічию - 2:2.

"Ми відіграли поки тільки перший тайм. І результат нас задовольнив. Часом добре контролювали м'яч і непогано виходили в атаку. Чому не грав Хачеріді? Це моє рішення. У нас є медичний контроль, враховується психологічний стан футболіста. Я прийняв таке рішення", - зазначив Хацкевич.

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"No comments... Ми розберемося всередині, хоча з ним це важко робити. Денис повинен сам розібратися в собі і зрозуміти, що він грає в команді".

"Я не знаю, як складеться гра в Києві. Ми вже дісталися 1/8 фіналу і чим далі проходимо, тим більш гідні у нас суперники. Нам важлива підтримка наших глядачів на домашньому стадіоні. Вже в цьому у нас буде перевага", – додав Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, у четвер в Римі відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи "Лаціо" - "Динамо". УНІАН проводив онлайн-трансляцію зустрічі.