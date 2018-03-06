УЄФА розпочав продаж квитків на фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві

Також представлений офіційний м'яч фінального поєдинку.

Сьогодні в Києві урочисто дали старт початку продажу квитків на фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. Крім того, був представлений офіційний м'яч фінального матчу турніру.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

За повідомленням офіційного сайту УЄФА, квитки на фінальну гру жіночої Ліги чемпіонів коштують 70 і 100 гривень.

В урочистій церемонії початку кампанії взяла участь радник УЄФА з жіночого футболу, відома німецька футболістка, чемпіонка Європи 2013 року та володар Золотого м’яча ФІФА-2014 Надін Кесслер, яка відзначила:

«Я дуже багато чула про легендарний стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського і, приїхавши до Києва, переконалася, наскільки багато вже зроблено для того, аби фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА пройшов на найвищому рівні. Сподіваюся, так воно й буде. У всякому разі, не гірше, ніж у чоловіків. У мене є три перемоги у подібних матчах, і я знаю, які неперевершені відчуття дарує цей вирішальний поєдинок».

Читайте такожПредставлений офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів у КиєвіАмбасадор фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, гравець національної жіночої збірної України та ФК «Житлобуд-1» (Харків) Ія Андрущак запросила всіх киян та гостей столиці відвідати фінальний матч та повідомила, що піде на нього з усією командою.

Із подібним закликом до вболівальників звернулися й зіркові почесні друзі фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок - співаки Настя Каменських, OLEYNIK, Олександр «Фоззі» Сидоренко та Аліса Тарабарова.

У рамках заходу був презентований офіційний м’яч поєдинку. Білий м'яч традиційно прикрашений зірками, але їх кінчики пофарбовані в рожевий колір. Також на м'яч нанесені зображення трофея і логотипу турніру.

Квитки на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів можна придбати на сайті esport.in.ua, а ближче до події вони надійдуть у продаж в каси стадіону «Динамо» ім. В.Лобановського.

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться 24 травня.

Нагадаємо, фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський".