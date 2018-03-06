Матч "Лаціо" - "Динамо" обслуговуватиме арбітр зі Словаччини

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в четвер у Римі.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Лаціо» – «Динамо» обслуговуватиме словацька бригада арбітрів. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Головний суддя – Іван Кружльяк. Його асистентами будуть Томаш Сомолані і Браніслав Ханцко. Додаткові помічники – Петер Кралович і Філіп Глова. Четвертий арбітр – Томаш Мокош.

Раніше Кружльяк працював на матчі плей-офф Ліги Європи у 2016 році «Шахтар» – «Істанбул» (2:0).

Поєдинок між "Лаціо" і "Динамо" пройде у четвер, 8 березня, в Римі.