Матч "Лаціо" - "Динамо" обслуговуватиме арбітр зі Словаччини

15:40, 06 березня 2018
Футбол
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Поєдинок "Лаціо" - "Динамо" відбудеться 8 березня / football24.ua

Головний суддя – Іван Кружльяк. Його асистентами будуть Томаш Сомолані і Браніслав Ханцко. Додаткові помічники – Петер Кралович і Філіп Глова. Четвертий арбітр – Томаш Мокош.

Раніше Кружльяк працював на матчі плей-офф Ліги Європи у 2016 році «Шахтар» – «Істанбул» (2:0).

Поєдинок між "Лаціо" і "Динамо" пройде у четвер, 8 березня, в Римі.

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Теги: #Лаціо - Динамо арбітр