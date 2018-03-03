ФІФА схвалила введення четвертої заміни в футболі
20:14, 03 березня 2018Футбол
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Причиною нового правила, яке буде діяти в додатковий час матчу, є турбота про здоров'я гравців.
ФІФА вводить четверту заміну в футболі / Marca
ФІФА і Міжнародна рада футбольних федерацій (IFAB) схвалила введення четвертої заміни в футболі. Її дозволено проводити в додатковий час матчу.
Про це повідомляє BBC.
Читайте такожУЄФА збирається ввести четверту заміну в футболіГоловною причиною введення цього правила є турбота про здоров'я футболістів, оскільки додаткова заміна повинна знизити навантаження на гравців, а також додати самій грі тактичної гнучкості. Раніше це правило було протестовано на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні IFAB було прийняте рішення про введення системи відеоповторів у правила футболу.
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