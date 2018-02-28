"Шахтар" почав продаж квитків на матч з "Динамо" в Харкові - від 40 до 5000 гривень

Базова дата поєдинку - 15 квітня.

9 березня стартує другий етап Прем'єр-ліги сезону-2017/18. Нагадаємо, на цій стадії 12 команд будуть поділені на дві групи. Краща шістка проведе ще два кола матчів між собою.

Вже в 27-му турі "Шахтар" прийматиме у Харкові київське "Динамо". Базові дата та час матчу – 15 квітня, 17:00.

Гірники вже оголосили про початок продажу квитків на поєдинок українських грандів. Квитки можна придбати в касах стадіону «Металіст», у мобільному додатку Shakhtar Tickets, на офіційному сайті "Шахтаря", на сайтах-партнерах клубу, а також в роздрібній торговій мережі Харкова.

Вартість квитків Standard - від 40 до 200 гривень; категорія Club 1936 - 800 гривень; Roof Club (з пакетом гостинності) - 1 500 гривень; Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності) - 2 000 гривень; Sky Box - 3 000, 4 000 і 5 000 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря".