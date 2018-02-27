Комітет арбітрів ФФУ: всі вилучення в матчі "Верес" - "Динамо" були правильними

У Комітеті детально розібрали епізоди з порушеннями правил.

На думку комітету арбітрів ФФУ, Олександр Дердо вчинив правильно, видаливши трьох гравців у матчі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги «Верес» - «Динамо» (3:1), повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Висновки Комітету наступні:

Видалення Ротаня. Гравець гостей здійснює порушення в ситуації зриву очевидною гольової можливості, починаючи затримувати футболіста Куліша ще за межами штрафної площі. Тим самим він уповільнює його просування до воріт, продовжуючи при цьому порушувати Правила вже в межах штрафного майданчика. Технічна санкція у вигляді пенальті і дисциплінарна санкція у вигляді червоної картки були правильними, тому що це відповідає вимогам зазначеним у циркулярі ФІФА, згідно з яким арбітр повинен контролювати в таких випадках наступне: чи мав захисник бажання і намір зіграти в м'яч або він здійснює навмисну затримку проти суперника спрямовану на перешкоджання супернику реалізувати можливість забити гол.

Читайте такожГолкіпер "Вереса" після перемоги над "Динамо": трохи зарубились, емоції мене переповнювалиВидалення Бурди. Гравець гостей за отримання другої жовтої картки був правильно вилучений з поля. На 57-й хвилині цей гравець робить очевидне порушення ногою на воротаря господарів, який перебував на газоні для того, щоб відбити м'яч. Неспортивну поведінку. На 66-й хвилині той же гравець здійснює порушення проти Степанюка під час початку контратакуючих дій. Арбітр застосовує перевагу на користь господарів, але, коли гра зупиняється, він правильно виносить другу жовту картку. Рішення винести червону картку правильне.

Видалення Сімініна. Гравець господарів за отримання другої жовтої картки був правильно вилучений з поля. На 65-й хвилині цей гравець здійснює порушення особливої тяжкості проти суперника і отримує жовту картку. На 72-й хвилині той же гравець, діючи за Правилами і в некоректний спосіб, проти безпосереднього суперника правильно отримує другу жовту картку. Рішення винести червону картку повністю правильне», – пише офіційний сайт Комітету арбітрів ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло рівненському "Вересу" в недільному матчі УПЛ з трьома вилученнями з рахунком 1:3.