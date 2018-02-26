Суркіс веде переговори про призначення Ріанчо головним тренером "Динамо" - ЗМІ

На даний момент іспанський фахівець входить до тренерського штабу збірної України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс веде переговори про призначення 58-річного іспанського фахівця Рауля Ріанчо головним тренером команди.

Про це повідомляє "Динамоманія".

Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва у "Динамо" з 2014-го по 2016 рік. У цей період кияни двічі вигравали чемпіонат України, а також виходили до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і 1/4 фіналу Ліги Європи.

Після закінчення контракту з "Динамо" Ріанчо увійшов у тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком.