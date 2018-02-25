"Зоря" розгромила конкурента в боротьбі за третє місце в УПЛ "Ворсклу" (відео)
16:05, 25 лютого 2018Футбол
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Луганчани забили тричі у ворота полтавської команди.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
У Запоріжжі відбувся матч 21-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймала "Ворсклу".
Перемогу з великим рахунком - 3:0 - здобули луганчани. Всі три голи були забиті у другій половині другого тайму.
«Зоря» відкрила рахунок на 70-й хвилині матчу. Артем Гордієнко забив після невдалого виходу воротаря «Ворскли» Богдана Шуста.
На 76-й хвилині форвард «Зорі» Юрі забив ударом через себе.
Остаточний рахунок встановив Артем Громов на 88-й хвилині.
На 68-й хвилині Вадим Сапай отримав другу жовту картку і залишив поле.
"Зоря" скоротила відставання від "Ворскли", яка йде третьою у турнірній таблиці, до 1 очка.
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