"Зоря" розгромила конкурента в боротьбі за третє місце в УПЛ "Ворсклу" (відео)

Луганчани забили тричі у ворота полтавської команди.

У Запоріжжі відбувся матч 21-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймала "Ворсклу".

Перемогу з великим рахунком - 3:0 - здобули луганчани. Всі три голи були забиті у другій половині другого тайму.

«Зоря» відкрила рахунок на 70-й хвилині матчу. Артем Гордієнко забив після невдалого виходу воротаря «Ворскли» Богдана Шуста.

На 76-й хвилині форвард «Зорі» Юрі забив ударом через себе.

Остаточний рахунок встановив Артем Громов на 88-й хвилині.

На 68-й хвилині Вадим Сапай отримав другу жовту картку і залишив поле.

"Зоря" скоротила відставання від "Ворскли", яка йде третьою у турнірній таблиці, до 1 очка.