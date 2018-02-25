"Зоря" розгромила конкурента в боротьбі за третє місце в УПЛ "Ворсклу" (відео)

16:05, 25 лютого 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Перемогу з великим рахунком - 3:0 - здобули луганчани. Всі три голи були забиті у другій половині другого тайму.

«Зоря» відкрила рахунок на 70-й хвилині матчу. Артем Гордієнко забив після невдалого виходу воротаря «Ворскли» Богдана Шуста.

На 76-й хвилині форвард «Зорі» Юрі забив ударом через себе.

Остаточний рахунок встановив Артем Громов на 88-й хвилині.

На 68-й хвилині Вадим Сапай отримав другу жовту картку і залишив поле.

"Зоря" скоротила відставання від "Ворскли", яка йде третьою у турнірній таблиці, до 1 очка.

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Теги: #УПЛ