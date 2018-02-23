Суркіс: рішення CAS по маріупольській справі ми виконаємо (відео)

Президент "Динамо" прокоментував останні подіїї навколо клубу.

Президент ФК "Динамо" Григорій Суркіс прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні по "маріупольскій справі", де киянам відмовили у позові в повному обсязі, повідомляє FootballHub.

"Я не буду казати, як я прийняв рішення суду в Лозанні по "Динамо". І на перший, і на другий, і і на третій день я скажу, що не можна нехтувати застереженнями правоохороних органів щодо безпеки проведення гри у дні святкування Незалежності. І при цьому всьому чиниться галас, що "Динамо" боїться поїхати в Маріуполь", - сказав Суркіс.

"Ніхто і нічого не боїться, просто повинна бути совість, мораль та етика. Я не приховую того, що коли Павелко обирався на наступний термін казав, що не стоїть питання їхати чи ні в Маріуполь? Варто лише сказати, чи безпечно там грати?", - зазначив президент "Динамо".

"Рішення є таким, яким воно є, і його потрібно прийняти і виконувати", - резюмував очільник столичного клубу.

Як повідомляв УНІАН, "Спортивний арбітражний суд в Лозані відхили позов "Динамо" на технічну поразку в незіграному матчі в Маріуполі в повному обсязі.