У Києві закидали камінням і сніжками автобус з уболівальниками футбольного клубу АЕК

00:28, 23 лютого 2018
Футбол
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REUTERS

"Близько 19:00 під час руху автобуса вболівальників АЕК до НСК "Олімпійський" невідомі особи з хуліганських спонукань камінням і сніжками пошкодили вікна правої сторони транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, в результаті події ніхто не постраждав.

На даний момент за пошкодження транспортного засобу затримані чотири людини. Їх доставили в управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Динамо" - АЕК завершився внічию 0:0. "Динамо" вийшло до наступного раунду турніру.

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Теги: #напад на автобус АЕК