У Києві закидали камінням і сніжками автобус з уболівальниками футбольного клубу АЕК

За пошкодження транспортного засобу затримані чотири людини.

У Києві перед футбольним матчем "Динамо" - АЕК закидали камінням і сніжками автобус вболівальників грецької команди. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

"Близько 19:00 під час руху автобуса вболівальників АЕК до НСК "Олімпійський" невідомі особи з хуліганських спонукань камінням і сніжками пошкодили вікна правої сторони транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, в результаті події ніхто не постраждав.

На даний момент за пошкодження транспортного засобу затримані чотири людини. Їх доставили в управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Динамо" - АЕК завершився внічию 0:0. "Динамо" вийшло до наступного раунду турніру.