"Динамо" тричі просило УПЛ перенести матч з Маріуполя - заява клубу за підсумками суду в Лозанні

20:23, 21 лютого 2018
Футбол
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Динамо наполягає на небезопастности поїздки в Маріуполь / fcdynamo.kiev.ua

Футбольний клуб "Динамо" опублікував офіційний коментар по рішенню Спортивного суду Лозанни (CAS) у «справі Маріуполя». "Динамо" заявило, що тричі зверталося до УПЛ з приводу перенесення матчу.

«Фактично єдиною причиною відмови «Динамо» у задоволенні його вимог про скасування рішень КДК та АК ФФУ був той факт, що клуб нібито не звертався в УПЛ з клопотанням про перенесення матчів.

Але таке твердження не відповідає дійсності і в повній мірі спростовується доказами, які ми подали в Спортивний арбітражний суд.

«Динамо» тричі зверталося як у ФФУ, так і в УПЛ з клопотаннями про перенесення матчів на нейтральне поле. Необхідність направлення звернень одночасно і ФФУ, і в УПЛ була викликана виключно тим, що ці футбольні органи виявилися неспроможними визначитися між собою, хто з них має приймати рішення про перенесення матчів, про що свідчить листування між УПЛ і ФФУ, яке також додавалося до скарги.

Отримавши наші листи, а також листи від правоохоронних органів, УПЛ тричі зверталася до ФФУ з вимогою ухвалити відповідне рішення, враховуючи відсутність в УПЛ повноважень для перенесення матчів.

Змушені констатувати, що твердження CAS про нібито відсутність звернень «Динамо» в УПЛ спростовується матеріалами справи, в якій є всі дані листи, які також неодноразово згадуються у скарзі. Важко гадати, що могло призвести до такої помилки – надходження відповіді Федерації всього за кілька днів до слухання, з купою зайвого матеріалу, ознайомлення з яким могло відволікти увагу від скарги «Динамо», яка була подана 16 грудня 2017 року, або, може бути, втома від 14-годинного слухання.

Або його напружений темп, обумовлений, зокрема, втратами часу на неодноразові тривалі переговори про мирову угоду, ініційовані судом, в яких Федерація продемонструвала шокуюче небажання розглядати будь-які варіанти.

Можливо, спрацювала і обережність CAS у створенні прецеденту, який міг би створити окремий масив практики», – сказано в офіційному коментарі «Динамо» на сайті футбольного клубу.

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо про рішення Спортивного суду Лозанни відхилити апеляцію «Динамо» по "справі Маріуполя".

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Теги: #Динамо ФФУ суд