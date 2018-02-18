"Зоря" на виїзді обіграла "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги

Обидва голи футболісти луганського клубу забили після перерви.

У Львові відбувся поєдинок 20-го туру української Прем'єр-ліги. «Карпати» вдома програли «Зорі» з рахунком 0:2.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На 34-й хвилині гравець гостей Харатін не реалізував пенальті, і на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

У другому таймі "Зорі" все ж вдалося реалізувати помітну ігрову перевагу. Тимчик після пасу Караваєва відкрив рахунок у матчі на 55-й хвилині, а бразильський легіонер "Зорі" Юрі забив другий гол своєї команди на 72-й хвилині.

"Зоря" продовжує вести боротьбу у верхній частині таблиці. На даний момент у підопічних Юрія Вернидуба 30 очок. На 4 пункти "Зоря" відстає від "Ворскли", яка йде третьою.