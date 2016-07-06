Лікар збірної України: "Нічого кримінального в знайдених препаратах немає"

Лікар збірної України Сергій Дереповский розповів про використання медичних препаратів, знайдених німецькими журналістами біля готелю, де жила команда на Євро-2016. Про це повідомляє газета "Сегодня".

"Жовта німецька преса намагається знайти сенсацію і крамолу там, де їх і близько немає. В делегації були не лише футболісти. І нехай ці журналісти почитають, що для чого застосовується: та ж магнезія, наприклад, насправді використовується для компресів. А упаковка з-під наклофена, так це я взагалі собі колов – у мене коліно запалилося.

Що стосується шприців, то в них розводяться препарати для компресів: я ж не винен, що магнезію випускають не у великому флаконі, а в ампулах. І той же вольтарен можна ввести тільки через укол. До того ж, всі шприци були в спеціальних утилізаційних пакетах, які взагалі не треба було розкривати.

Коли ми виїжджали з готелю, попросили персонал викинути сміття. А вони, вже не знаю чому, поставили біля входу. А журналістам тільки це і потрібно – почали копирсатися. Ну, це все одно як копирсатися у брудній білизні. Ще раз повторю, нічого кримінального там не було. І я з цього приводу взагалі не переживаю. Але ми обов'язково найближчим часом виступимо у цьому зв'язку з офіційною заявою", – сказав Дереповский.

Як повідомляв УНІАН, вчора бельгійські ЗМІ повідомили, що УЄФА відкрив справу проти збірної України у зв'язку з можливим вживанням її футболістами допінгу на Євро-2016.

Пізніше прес-служба УЄФА спростувала цю інформацію, додавши, що всі допінг-проби футболістів на турнірі дали негативний результат.