Десять тисяч ісландських фанів як один привітали свою команду в центрі Рейк'явіка (відео)
13:45, 05 липня 2016Євро 2016
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Десять тисяч ісландців в центрі Рейк'явіка під бій барабана всі як один, по команді плескаючи в долоні, привітали свою національну збірну з футболу, яка несподівано дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
У перервах між боєм барабану і "бойовим кличем" фанатів на площі запановувала абсолютна тиша.
Нагадаємо, поразка в чвертьфінальному матчі Євро-2016 проти збірної Франції не завадила ісландським футболістам виконати традиційний післяматчевий ритуал зі своїми вболівальниками.
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Команда Ларса Лагербека поступилася у цій грі з рахунком 2:5. Таким чином, спільний "виступ" ісландських футболістів і вболівальників став останнім на турнірі, від чого вийшов ще більш зворушливим.
Для Ісландії нинішній чемпіонат Європи став першим в історії. Команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, попередньо вибивши зі змагання збірну Англії.
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