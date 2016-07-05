Десять тисяч ісландських фанів як один привітали свою команду в центрі Рейк'явіка (відео)

У перервах між боєм барабану і "бойовим кличем" фанатів на площі запановувала абсолютна тиша.

Нагадаємо, поразка в чвертьфінальному матчі Євро-2016 проти збірної Франції не завадила ісландським футболістам виконати традиційний післяматчевий ритуал зі своїми вболівальниками.

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Команда Ларса Лагербека поступилася у цій грі з рахунком 2:5. Таким чином, спільний "виступ" ісландських футболістів і вболівальників став останнім на турнірі, від чого вийшов ще більш зворушливим.

Для Ісландії нинішній чемпіонат Європи став першим в історії. Команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, попередньо вибивши зі змагання збірну Англії.