Футболістів збірної Ісландії зустріли в Рейк'явіку як героїв (фото)

Під звуки барабанів гравці проїхали по місту на автобусі з відкритим дахом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Після цього тренер збірної Хеймір Халлгрімссон і самі футболісти виголосили із сцени слова подяки на адресу фанатів.

Нагадаємо, для Ісландії нинішній чемпіонат Європи став першим в історії. Команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, попередньо вибивши із змагання збірну Англії.