Футболістів збірної Ісландії зустріли в Рейк'явіку як героїв (фото)
04:53, 05 липня 2016Євро 2016
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Десятки тисяч ісландців зібралися в центрі Рейк'явіка, щоб зустріти національну збірну з футболу, яка несподівано дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
REUTERS
Під звуки барабанів гравці проїхали по місту на автобусі з відкритим дахом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Після цього тренер збірної Хеймір Халлгрімссон і самі футболісти виголосили із сцени слова подяки на адресу фанатів.
Нагадаємо, для Ісландії нинішній чемпіонат Європи став першим в історії. Команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, попередньо вибивши із змагання збірну Англії.
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