Стали відомі півфінальні пари Євро-2016
00:07, 04 липня 2016Євро 2016
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Португалія зіграє з Уельсом, а Німеччина з Францією.
Reuters
По закінченні останнього чвертьфінального матчу Євро-2016 між збірними Франції та Ісландії визначилася друга пара півфіналістів чемпіонату Європи.
Таким чином, у півфіналах турніру зіграють:
6 липня, 22:00: Португалія - Уельс (Ліон, стадіон "Парк Олімпік Ліон")
7 липня, 22:00: Німеччина - Франція (Марсель, стадіон "Велодром")
Фінал чемпіонату Європи відбудеться 10 липня на паризькому стадіоні "Стад де Франс".
Як повідомляв УНІАН, в останньому чвертьфінальному матчі Євро-2016 збірна Франції перемогла Ісландію з рахунком 5:2.
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