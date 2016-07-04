Стали відомі півфінальні пари Євро-2016

Португалія зіграє з Уельсом, а Німеччина з Францією.

По закінченні останнього чвертьфінального матчу Євро-2016 між збірними Франції та Ісландії визначилася друга пара півфіналістів чемпіонату Європи. Таким чином, у півфіналах турніру зіграють: 6 липня, 22:00: Португалія - Уельс (Ліон, стадіон "Парк Олімпік Ліон") 7 липня, 22:00: Німеччина - Франція (Марсель, стадіон "Велодром") Фінал чемпіонату Європи відбудеться 10 липня на паризькому стадіоні "Стад де Франс". Як повідомляв УНІАН, в останньому чвертьфінальному матчі Євро-2016 збірна Франції перемогла Ісландію з рахунком 5:2.

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