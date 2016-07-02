Хулігани напали на лідера збірної Хорватії на відпочинку після Євро

Шестеро невідомих напали на віллу, в якій проводив сімейний відпочинок один з лідерів збірної Хорватії та іспанської «Барселони» Іван Ракітіч. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Vecernji List.

Після вильоту з Євро-2016 Ракітіч прибув на батьківщину і орендувала віллу на острові Углян. Увечері в п'ятницю, 1 липня, будинок, в якому знаходився футболіст, зазнав нападу хуліганів, які камінням розбили всі вікна, після чого зникли в невідомому напрямку. Одному з нападників, за версією потерпілих, вдалося проникнути всередину будинку.

Сам Ракітіч і його родина не постраждали. За півгодини після інциденту вони прийняли рішення покинути острів.

Збірна Хорватії покинула чемпіонат Європи на стадії 1/8 фіналу після поразки від португальців. По ходу групового турніру відносно федерації футболу країни було відкрито дві дисциплінарні справи, кожне з яких було пов'язане з хуліганською поведінкою вболівальників.