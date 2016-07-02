Воротар збірної Бельгії Куртуа: "Тренер повинен сам вирішити, чи йти йому у відставку"
12:29, 02 липня 2016Євро 2016
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У таборі команди-фаворита Євро назрів скандал після сенсаційної поразки від Уельсу.
Reuters
Воротар лондонського "Челсі" і збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував можливу відставку головного тренера бельгійської команди Марка Вільмотса після сенсаційної поразки від збірної Уельсу, повідомляє бельгійський журналіст Вінс Ван Генехтен у своєму Twitter.
«Чи потрібен Бельгії інший тренер? Вільмотс повинен сам вирішити, чи йти йому чи ні. Я висловив йому свою думку в роздягальні», – зазначив Куртуа.
Як повідомляв УНІАН, збірна Бельгії сенсаційно поступилася команді Уельсу з рахунком 1:3. У півфіналі Уельс проведе гру зі збірною Португалії.
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