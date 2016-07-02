Воротар збірної Бельгії Куртуа: "Тренер повинен сам вирішити, чи йти йому у відставку"

Воротар лондонського "Челсі" і збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував можливу відставку головного тренера бельгійської команди Марка Вільмотса після сенсаційної поразки від збірної Уельсу, повідомляє бельгійський журналіст Вінс Ван Генехтен у своєму Twitter.

«Чи потрібен Бельгії інший тренер? Вільмотс повинен сам вирішити, чи йти йому чи ні. Я висловив йому свою думку в роздягальні», – зазначив Куртуа.

Як повідомляв УНІАН, збірна Бельгії сенсаційно поступилася команді Уельсу з рахунком 1:3. У півфіналі Уельс проведе гру зі збірною Португалії.