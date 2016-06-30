Усі допінг-проби учасників Євро-2016 виявилися чистими
19:26, 30 червня 2016Євро 2016
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Всього у футболістів було взято 1818 проб.
Гравці команд-учасниць Євро не вживають допінг / uefa.org
Під час чемпіонату Європи з футболу у Франції не було виявлено жодної позитивної допінг-проби повідомляє прес-служба УЄФА.
Всього було взято 1818 проб. Футболісти їх здавали як після матчів, так і під час позазмагального періоду. До здачі проб були залучені гравці всіх 24 команд, які брали участь в Євро-2016.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 червня, 10 гравців збірної Іспанії здали допінг-тест перед стартом плей-офф Євро - матчем 1/8 фіналу проти команди Італії.
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