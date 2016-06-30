Усі допінг-проби учасників Євро-2016 виявилися чистими

Під час чемпіонату Європи з футболу у Франції не було виявлено жодної позитивної допінг-проби повідомляє прес-служба УЄФА.

Всього було взято 1818 проб. Футболісти їх здавали як після матчів, так і під час позазмагального періоду. До здачі проб були залучені гравці всіх 24 команд, які брали участь в Євро-2016.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 червня, 10 гравців збірної Іспанії здали допінг-тест перед стартом плей-офф Євро - матчем 1/8 фіналу проти команди Італії.