Мер Парижа нагородила медаллю найкращих вболівальників Євро-2016

Вболівальники збірної Ірландії в знак визнання їх зразкової поведінки отримали від міської влади Парижа медаль Гран Вермей, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Їх поведінка була надзвичайно позитивною. Вони були зразком для наслідування. Хочемо сказати їм дякуємо", - заявила мер Парижа Анн Ідальго у фан-зоні під Ейфелевою вежею у вівторок ввечері.

Раніше медаллю Гран Вермей нагороджувалися серед інших письменниця Тоні Моррісон, джазовий піаніст Хербі Хенкок і дев'ятиразовий переможець тенісного турніру "Ролан Гаррос" Рафаель Надаль.

Як повідомляв УНІАН, збірна Ірландії з рахунком 1:2 поступилася Франції в 1/8 фіналу Євро-2016.