Тисячі північноірландців вийшли на площу подякувати за збірну гру на Євро-2016 (відео)

Більше десяти тисяч вболівальників Північної Ірландії вийшли на площу в Белфасті, щоб разом з футболістами відсвяткувати успіх команди на Євро-2016, повідомляє Belfast Telegraph.

Головний тренер збірної Майкл О'Ніл на зустрічі заявив, що підтримка команди - і вдома, і у Франції - була фантастичною.

Найбільш яскравим епізодом зустрічі був вихід на сцену запасного форварда команди Уілла Грігга, на честь якого присвячений головний хіт північноірландських вболівальників на турнірі "Will Grigg's on fire".

Нагадаємо, збірна Північної Ірландії вперше кваліфікувалася на чемпіонат Європи, де завдяки перемозі над збірною України вийшла до 1/8 фіналу.