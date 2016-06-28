Дель Боске залишить пост головного тренера збірної Іспанії - ЗМІ

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске не залишиться на своїй посаді після вильоту команди в 1/8 фіналу Євро-2016, повідомляє As.

Відзначається, що 65-річний фахівець після роботи зі збірною зовсім піде з футболу, незважаючи на пропозиції про роботу з англійської Прем'єр-ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1.

Новим тренер збірної Іспанії, ймовірно, стане Хоакін Капаррос, який раніше очолював більше десяти іспанських клубів, у тому числі "Севілью" та "Атлетік". Заради цієї посади 60-річний Капаррос вже відмовився від роботи у "Валенсії" та "Алавесі".

Нагадаємо, Вісенте дель Боске приводив збірну Іспанії до перемог в чемпіонаті світу 2010 року і чемпіонаті Європи 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Іспанії програла Італії в 1/8 фіналу Євро-2016 і покинула турніру.