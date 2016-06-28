Тренер збірної Англії Ходжсон подав у відставку після поразки від Ісландії

Рой Ходжсон подав у відставку з поста головного тренера збірної Англії після того, як його команда програла Ісландії в 1/8 фіналу Євро-2016 і залишила турнір, повідомляє ESPN.

Ходжсон оцінив поразку як "неприйнятне" та додав, що "настав час комусь іншому наглядати за прогресом цієї молодої і голодної групи футболістів".

Англійський фахівець працював зі збірною Англії з травня 2012 року. На Євро-2012 він вивів команду до чвертьфіналу, де вона в серії пенальті поступилася Італії.

На чемпіонаті світу 2014 року Англія не змогла вийти з групи, в якій також знаходилися Коста-Ріка, Уругвай та Італія.