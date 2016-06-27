Дель Боске: "Збірна Іспанії у грі з Італією перепробувала всі стратегії"

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске заявив, що його команда робила все можливе, щоб забити гол у ворота Італії в матчі 1/18 фіналу Євро-2016. Про це повідомляє Football Italia.

"Будь-яка поразка дуже прикра. В останні вісім років ми були дуже сильні, але сьогодні був день Італії. Ми перепробували всі стратегії, але успіху це не принесло", - сказав Дель Боске в інтерв'ю Sky Sport Italia.

"Ми повинні змиритися з результатом і рухатися вперед. У Італії дуже сильна команда, вони добре підготовлені з точки зору фізики. Італійці добре знали, що потрібно робити, вони показали свою силу. У першому таймі ми були занадто несміливими, у другій половині зустрічі почали діяти активніше в атаці. Робили все можливе до самого кінця", - додав іспанський фахівець.

Він також відповів на питання про своє майбутнє у збірній Іспанії.

"Протягом найближчих днів я зустрінуся з Федерацією, але поки що не прийняв жодних рішень", - сказав Дель Боске.

Як повідомляв УНІАН, збірна Іспанія поступилася Італії у матчі 1/8 фіналу Євро-2016.