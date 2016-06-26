Євро-2016. Німеччина легко розгромила Словаччину

Збірна Німеччини, розгромивши Словаччину з рахунком 3:0, вийшла до чвертьфіналу Євро-2016.

Позитивний для себе результат зустрічі Німеччина гарантувала ще в першому таймі. На 8-й хвилині після подачі кутового м'яч забив Жером Боатенг - він першим зорієнтувався біля словацького штрафного майданчика після сумбуру біля воріт суперника.

Після цього Німеччина продовжувала домінувати і навіть заробила пенальті, який не зміг реалізувати Месут Озіл. Удар німця у правий кут відбив воротар Матуш Козачик.

Лише наприкінці першого тайму команда Йоахіма Льова змогла перетворити свою значну перевагу в гол. Юліан Дракслер пройшов вздовж лицьової лінії і скинув м'яч під удар Маріо Гомесу - 2:0.

Після перерви хід гри не змінився, і незабаром рахунок став 3:0. Після подачі кутового і верхової боротьби в словацькому штрафному майданчику м'яч опинився в ногах у Дракслера, який відразу ж сильно пробив у верхній ближній кут воріт Козачика.

У чвертьфіналі Німеччина зустрінеться з переможцем пари Італія - Іспанія.

Німеччина - Словаччина - 3:0 (2:0)

Голи: Боатенг (8), Гомес (43), Дракслер (63);

Р: Нойер, Киммих, Боатенг (Хеведес, 72), Хуммельс, Гектор, Хедіра (Швайнштайгер, 76), Кроос, Мюллер, Езіл, Дракслер (Подольскі, 72), Гомес;

З: Козачик, Пекарік, Шкртел, Дюріца, Дьомбер (Салату, 84), Грошовски, Шкриниар, Хамшик, Куцка, Дюріш (Шестак, 64), Вайсс (Грегуш, 46);

Попередження: Киммих, Хуммельс — Шкртел

На 14-й хвилині не реалізував пенальті Езіл (воротар).