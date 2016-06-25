Тренер збірної Хорватії Чачіч: "Матч з Португалією з розряду все або нічого"

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч поділився своєю думкою про майбутній матч плей-офф 1/8 фіналу з Португалією, повідомляє УЄФА.

«Це поєдинок з розряду все або нічого. Настала черга матчів на виліт, так що боротьбу в наступній стадії продовжить тільки одна з двох чудових команд. Інша збірна, на жаль, відправиться додому.

Нам буде протистояти команда, що складається з виключно талановитих футболістів. Можливо, на груповому етапі португальці набрали не так багато очок, але грали вони дійсно здорово. Якщо згадати ті зустрічі, Португалія в них домінувала і створила безліч небезпечних моментів.

Якщо команда грає так, як це робили ми, то свою частку почестей отримує і тренер. Наставник завжди впливає на результат - позитивно чи негативно. На жаль, на поверхні найчастіше виявляються погані результати. Так що похвалу я приймаю.

Не відчуваю себе задоволеним, так само як не відчуває і команда. Хочемо пройти на турнірі максимально далеко. Після довгої перерви в Хорватії панує атмосфера єднання. Всі дивляться матчі по телевізору, всі за нас вболівають".

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Португалія розпочнеться сьогодні о 22.00 за київським часом.