Гравець збірної України Степаненко про Євро: "Якщо почнемо плакати, це ні до чого не призведе"

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував невдалий виступ національної команди на Євро-2016 в ефірі телеканалу "Футбол".

"У кожної людини бувають невдачі в цьому житті. Бувають більше, бувають і невеликі, але для нас це серйозна невдача. Важко щось сказати у своє виправдання, і ніхто не збирається виправдовуватися. Потрібно прийняти те, що сталося, і йти далі. Якщо зараз почнемо здаватися і плакати, це ні до чого не приведе", - зазначив гравець.

"У серпні-вересні розпочинається відбір на чемпіонат світу, тому нам потрібно зібратися, проаналізувати те, що трапилося і йти далі. Тільки так можна чогось досягти в цьому житті – після падіння підніматися", - підкреслив футболіст збірної України.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла на Євро всі три матчі, не забила жодного гола і першою з усіх команд-учасниць турніру достроково вибула з боротьби за титул чемпіона.