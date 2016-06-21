Євро-2016: Хорватія виграла у Іспанії і перемогла у груповому турнірі

В Бордо завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Хорватії обіграла команду Іспанії з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Чинні чемпіони Європи (переможці україно-польського Євро-2012) мали перевагу в першому таймі відкрили рахунок вже на самому початку гри. На 7-й хвилині рахунок відкрив Альваро Моратта. Сілва видав пас на хід Фабрегасу, який увірвався в штрафну по її правому краю і майстерно підсік м'яч над воротарем. М'яч міг без проблем потрапити в дальній кут, однак Мората підкоригував траєкторію польоту, записавши гол на свій рахунок.

Надалі хорвати намагались вирівняти гру, а в кінцівці першого тайму їм вдалося зрівняти рахунок. На 45-й хвилині відзначився Нікола Калініч. Його партнер по команді Перішич обіграв на лівій бровці Хуанфрана, після чого подав на ближню штангу. М'яч потрапив до Ракітіча, який віддав пас на Калініча, а Нікола, випередивши Рамоса, п'ятою переправив м'яч у ворота.

У другому таймі іспанці продовжували пресингувати суперника і навіть мали реальну нагоду вийти вперед. Але, спробу реалізувати пенальті на 71-й хвилині "змазав" Рамос, який пробив у воротаря Субашича.

А в кінцівці матчу грубо помилилися іспанці в обороні, коли втратили Перішича, а той, увірвавшись під кутом в штрафну площу, забійним ударом вразив ворота суперника - 2:1.

Таким чином, обидві команди вийшли в плей-офф - Хорватія з 1-го місця в групі (7 очок), Італія - з 2-го (6).

Хорватія - Іспанія 2:1 (1:1)

Голи: Калініч 45. Перішич, 85 - Мората 7

Х: Субашич Д., Врсалько, Єдвай, Чорлука, Срна, Перішич В. (Крамаріч, 90), Рог (Ковачич, 82'), Бадель, Ракітіч, Калініч, Пьяца (Чоп, 90)

І: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхіо Рамос, Піке, Бускетс, Іньєста, Жорді Альба, Фабрегас (Алькантара, 84), Сілва, Мората (Адуріс, 67) , Ноліто (Бруно, 60')

Попередження: Рог 29', Врсалько 70', Срна 70'