Ротань після матчу з Польщею: "Збірній хотілося показати своє обличчя"

Півзахисник збірної України Руслан Ротань, визнаний Гравцем матчу Україна - Польща, прокоментував результат протистояння для Football.ua.

"Дякуємо УЄФА за визнання. мені дуже приємно. Хотілося себе проявити, але ще більше хотілося, щоб команда здобула перемогу. Ми достроково вилетіли з турніру, але хотілося показати своє обличчя. На жаль, не вийшло", - зазначив гравець.

"Звичайно, є сьогодні негативний результат і можна знайти цьому багато причин. Напевно, все-таки, можна говорити і про атмосферу, але як на мене, у нас вона була гарна. З багатьма ми знайшли спільну мову, добре провели час. Кожен футболіст повинен розібратися в собі. На психологічному рівні не вистачило цілісності. Це буде цінний досвід. У нас є хороші молоді гравці і в майбутньому ви побачите Україну лише сильнішим", продовжив півзахисник.

"Михайло Іванович подякував нам за роботу. Сказав, що сьогодні йому не було за нас соромно. На жаль, ми самі собі зробили такий результат, який є, ми повинні його прийняти. Зараз нас багато критикують. Це правильно, кожен професійний футболіст повинен це пережити. Сподіваюся, всі зроблять висновки", - додав Ротань.

"Такі турніри — це величезний тиск. На молодих ж нічого не тисне. Вони розуміють, що попереду у них ще може бути багато таких турнірів — і континентальних і світових. Вони почувають себе більш розкуто. Треба віддати належне хлопцям, які давно виступають. Вони старалися. Тут кожен невдалий рух критикується. Деякі це сильно переживають, але тим, хто не переживає з приводу критики, простіше з нею впоратися", - підсумував Ротань.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла на Євро всі три матчі, не забила жодного гола і першою з усіх команд-учасниць турніру достроково вибула з боротьби за титул чемпіона.