Збірна України оголосила склад на останній матч Євро-2016

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував склад збірної України на останній матч команди на чемпіонаті Європи з футболу, повідомляється на сайті УЄФА.

Гру зі збірною Польщі в основному складі почнуть Пятов, Кучер, Хачеріді, Бутко, Федецький, Степаненко, Ротань, Коноплянка, Зінченко, Ярмоленко, Зозуля. Відповідно, решта 12 гравців будуть серед запасних.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Польща розпочнеться в Марселі о 19.00 за київським часом.

Українці програли два перших матчах групового етапу і достроково, першими серед всіх команд-учасниць турніру позбулися всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф.