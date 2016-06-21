Збірна України оголосила склад на останній матч Євро-2016
18:14, 21 червня 2016Євро 2016
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Матч у Марселі розпочнеться о 19.00 за київським часом.
twitter.com/uefacom
Союз європейських футбольних асоціацій опублікував склад збірної України на останній матч команди на чемпіонаті Європи з футболу, повідомляється на сайті УЄФА.
Гру зі збірною Польщі в основному складі почнуть Пятов, Кучер, Хачеріді, Бутко, Федецький, Степаненко, Ротань, Коноплянка, Зінченко, Ярмоленко, Зозуля. Відповідно, решта 12 гравців будуть серед запасних.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Польща розпочнеться в Марселі о 19.00 за київським часом.
Українці програли два перших матчах групового етапу і достроково, першими серед всіх команд-учасниць турніру позбулися всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф.
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