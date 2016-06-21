Україна - Польща, 19.00: де дивитися матч
Сьогодні збірна України проведе заключну гру на Євро-2016.
Сьогодні у французькому Марселі збірна України проведе свій заключний матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стане збірна Польщі.
Українці програли два перших матчах групового етапу і достроково, першими серед всіх команд-учасниць турніру позбулися всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф.
Останній матч нашої збірної на Євро покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.
У Києві, зокрема, матч можна буде побачити у великій компанії на наступних локаціях:
- на Поштовій площі;
- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);
- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);
- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");
- на Трухановому острові.
По ТБ матч покаже телеканал "Україна".
Початок гри Україна - Польща о 19.00 за київським часом.