Україна - Польща, 19.00: де дивитися матч

Сьогодні у французькому Марселі збірна України проведе свій заключний матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стане збірна Польщі.

Українці програли два перших матчах групового етапу і достроково, першими серед всіх команд-учасниць турніру позбулися всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф.

Останній матч нашої збірної на Євро покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.

У Києві, зокрема, матч можна буде побачити у великій компанії на наступних локаціях:

- на Поштовій площі;

- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);

- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);

- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");

- на Трухановому острові.

По ТБ матч покаже телеканал "Україна".

Початок гри Україна - Польща о 19.00 за київським часом.