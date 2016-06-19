Степаненко: "Потрапляння на Євро не має вважатися досягненням для України"

Незважаючи на дострокову втрату шансів вийти у плей-офф Євро-2016, збірна України спробує домогтися позитивного результату в останньому матчі турніру проти Польщі. Про це в інтерв'ю uefa.com сказав півзахисник команди Тарас Степаненко.

"У будь-якому випадку ми захищаємо честь національної команди, честь країни. Для будь-якого гравця надіти цю футболку - велика гордість. Тим більше, нас чекає матч проти сусіда, а це завжди принципово. Звичайно ж, ми дуже хочемо досягти результату, щоб і ми, і вболівальники їхали з чемпіонату Європи хоч з якимись позитивними емоціями", - заявив Степаненко.

"Ми теж думали, що цей матч буде чимось вирішальним, але вийшло, на жаль, інакше. Не сумніваюся, що люди все одно будуть підтримувати свою національну команду, вболівати за країну. Ми за це дуже вдячні. І ми зі свого боку дуже б хотіли зробити хоча б у цьому матчі їм подарунок. Зараз переповнюють емоції вболівальників, ми читаємо і чуємо коментарі, але повірте, жоден гравець збірної України не виходив на поле, щоб відбувати номер", - вважає півзахисник.

Степаненко також вважає, що на таких турнірах, як Євро-2016, футболісти зобов'язані справлятися з тиском, який йде від вболівальників. Крім того, на його думку, вихід команди у фінальну частину чемпіонату Європи має сприйматися як норма, а не як досягнення.

"Думаю, що з кожної збірної на таких турнірах вболівальники пов'язують великі очікування. І потрібно вміти витримувати такий тиск. Не можеш? Значить, треба в два рази більше готуватися, в два рази більше працювати. Але, мабуть, у нас сам вихід на чемпіонат Європи вважається великою подією і досягненням. Так, частково це так, але тим не менш, якщо ти піднявся на якусь сходинку, то повинен робити все, щоб йти ще вище. У нашому ж випадку, можу сказати, що ми тільки опустилися нижче.

Можливо, наше покоління ще раз зіграє на Євро, але головне, щоб молоді хлопці бачили наші помилки і вчилися на них. Україна - велика, в ній багато талантів. Не має бути потрапляння до фінальної частини турніру великою подією для такої країни. Це повинно бути нормою, а вже серйозне просування на самому турнірі треба вважати досягненням", - підкреслив Степаненко.

Нагадаємо, матч збірних України та Польщі, який стане останнім для команди Михайла Фоменка на Євро-2016, відбудеться у вівторок. Початок зустрічі о 19:00.