Коноплянка образився на українських вболівальників та ЗМІ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відмовився вийти в ефір програми "Великий футбол" на телеканалі "Україна", повідомляє Tribuna.ua.

Футболіст образився на критику з боку преси, експертів і вболівальників після матчу Євро-2016 проти збірної Північної Ірландії. Тим не менш, він пообіцяв підвести підсумки турніру після матчу з Польщею.

Також стало відомо, що відбулася розмова на підвищених тонах під час розбору матчу проти Північної Ірландії. Андрій Шевченко піддав критиці Євгена Хачеріді за те, що той не дотримувався схеми гри при стандартних положеннях.

Претензій Євгена Коноплянку та Андрія Ярмоленка тренери команди не пред'являли.